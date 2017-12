Man zwaargewond na aanrijding tegen boom in Maasmechelen

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval op de Weg naar Zutendaal in Opgrimbie (Maasmechelen) is vanavond een automobilist zwaargewond geraakt. Rond 16.45 uur knalde een man met zijn Jaguar oldtimer tegen een boom. Hij had blijkbaar een andere wagen geraakt tijdens een inhaalmanoeuvre.