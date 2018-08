Man zwaargewond na aanrijding door trein in Turnhout Jef Van Nooten

14 augustus 2018

12u06

Bron: Eigen berichtgeving 3 In het centrum van Turnhout, in de provincie Antwerpen, is deze voormiddag een man zwaargewond geraakt na een aanrijding door een trein.

Het ongeval gebeurde gebeurde ter hoogte van de spooroverweg in de Renier Sniedersstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het treinstation in Turnhout is een eindstation. Omdat het ongeval voorbij het station gebeurde, tussen het station en de standplaats voor de treinen, veroorzaakt de aanrijding weinig hinder voor het spoorverkeer. De overweg in de Renier Sniedersstraat blijft voorlopig wel afgesloten.