Man zwaargewond bij uitslaande brand in Meerhout mvdb

06u18

Bron: VRT 3 Vanderveken Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een brand op de bovenste verdieping van een flatgebouw in het Kempische Meerhout. Dat meldt de VRT.

De brand in het gebouw op de Olmsebaan brak vermoedelijk uit in de keuken op de tweede verdieping. Door de wind sloegen de vlammen al snel door het dak. De brandweer trof de bewoner aan in het appartement. Hij is met brandwonden overgebracht naar het Stuyvenbergziekenhuis in Antwerpen en is zwaargewond. De brandweer kon zijn hond redden.

Het appartement op de bovenste verdieping heeft brand-, rook- en waterschade. De onderliggende flats hebben waterschade. Alle vijf panden zijn onbewoonbaar. Bewoners zijn ondergebracht bij vrienden en familie. De Olmsebaan was een tijdland versperd. Over de mogelijke oorzaak is nog niets bekend.

Vanderveken De brandweer kon nog de hond redden uit het dakappartement.