Man zwaargewond bij schietpartij in Ninove kv

15 oktober 2018

00u00

Bron: Belga 5 Bij een schietpartij in het Oost-Vlaamse Ninove is een man vanavond zwaargewond geraakt. De omstandigheden worden nog onderzocht, zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het schietincident gebeurde rond 20 uur in de Keylandstraat in Ninove. Politie en parket kunnen nog geen details geven over de feiten, maar volgens de eerste berichten werd een man op straat neergeschoten met een jachtgeweer. Het slachtoffer raakte zwaargewond maar zou niet in levensgevaar verkeren. De plaats van het gebeuren is afgesloten en de hulpdiensten kwamen ter plaatse.