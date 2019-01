Man zwaargewond bij omkappen van boom in Huldenberg bvb

12 januari 2019

17u16

Bron: Belga 0

In Huldenberg, in de provincie Vlaams-Brabant, is vanmiddag een man zwaargewond geraakt toen hij onder een boom terecht was gekomen die hij aan het omkappen was. Dat heeft de hulpverleningszone Waals-Brabant, die zich over het slachtoffer ontfermde, gemeld.

De man raakte geklemd toen de boom op hem viel. Hij werd bevrijd door de brandweer van de zone Waver en overgebracht naar het ziekenhuis in Ottignies. Hij zou in levensgevaar verkeren.