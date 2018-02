Man zwaargewond aan arm bij arbeidsongeval in Wetteren DVL

01 februari 2018

12u43 1

Op het industriepark van Kwatrecht in Wetteren is een arbeider omstreeks 11.45 uur gekneld geraakt tussen kabels op een laadplatform van zijn vrachtwagen in het bedrijf Schoonacker industriële verhuis. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij is met ernstige verwondingen aan de arm overgebracht naar het UZ van Gent voor een operatie.