Man zonder verblijfspapieren wordt in rug gestoken tijdens vechtpartij in Charleroi Redactie

08 juli 2018

17u01 0 Tijdens een handgemeen tussen een man die niet over geldige verblijfspapieren beschikt en drie inzittenden van een voertuig, is die eerste zaterdagochtend gewond geraakt toen hij met een mes in de rug gestoken werd. Dat is zondag bij de lokale politie vernomen. Er is een onderzoek geopend wegens poging tot doodslag.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de ruzie. Op een bepaald moment trok een van de inzittenden van het voertuig een mes, dat hij in de rug van zijn slachtoffer duwde. Deze raakte tijdens de vechtpartij ook gewond aan het hoofd.

Na de steekpartij liep de man naar een buurtbewoonster. Zij verwittigde de hulpdiensten.