Man ziet vaste EuroMillions-cijfers winnen... op foute dag VDS

12 februari 2018

Dan kóóp je elke week trouw een EuroMillions-biljet en dan spéél je bijna altijd met een vaste combinatie - worden die cijfers toch wel getrokken op een dag dat je niet meedoet, zeker? Dat is wat een Gentenaar is overkomen. Vorige dinsdag nam de man nog deel, zoals gewoonlijk met de combinatie 14, 34, 36, 39 en 48 en sterren 2 en 3. Goed voor 0 euro. Had hij hetzelfde formulier ook vier dagen eerder ingediend, dan was hij nu 108 miljoen rijker. Maar nee, die vrijdag waagde hij geen gokje, hoewel hij dat regelmatig ook op dié dag doet. De onfortuinlijke man deed zijn verhaal aan de uitbater van z'n krantenwinkel. Die hing prompt een kopie van diens biljet van dinsdag uit, met daarbij in dikke letters: 'Pechvogel!' en een droef kijkende smiley.