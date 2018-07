Man wurgt vriendin en belt zelf politie in Deurne BSB SPS

05 juli 2018

09u34

Een 41-jarige man uit het Antwerpse district Deurne is vannacht gearresteerd voor de moord op zijn 52-jarige vriendin. Onmiddellijk na de feiten, rond middernacht, belde de verdachte zelf naar het noodnummer om zich aan te geven. Hij zei dat hij zijn partner vermoord had en op de politie zou wachten in zijn appartement aan de Arendshoflaan.

De politie trof de verdachte onder invloed aan en arresteerde hem. Het gewurgde slachtoffer werd eveneens aangetroffen in het appartement. Het labo van de gerechtelijke politie kwam ter plaatse en het onderzoek wordt gevoerd door de recherche van de lokale politie. De verdachte wordt vandaag voorgeleid.