Man wordt vrijgesproken voor verkrachting kleindochter, maar vermoordde intussen zijn vrouw (die belastende verklaringen tegen hem aflegde) ADN

15 maart 2018

14u04

Bron: Belga 0 Het hof van beroep van Luik heeft vandaag een zeventiger wegens twijfel vrijgesproken van aanrakingen en verkrachtingen van zijn kleindochter in 2013. Daniel M. had ook in eerste aanleg de vrijspraak gekregen, maar het parket was daartegen in beroep gegaan. De man bracht in de loop van de procedure in beroep zijn vrouw om het leven en trachtte ook zichzelf het leven te benemen.

In november 2017 werd tegen de bejaarde man twee jaar cel gevorderd voor het hof van beroep. Het hof nam de zaak in beraad. De echtgenote van de beklaagde, die hem tot dan was bijgetreden in de ontkenning van de aanklachten, veranderde van houding en legde belastende verklaringen tegen hem af. Het hof van beroep heropende de debatten om de verklaringen aan het dossier toe te voegen.

In januari dit jaar diende de vrouw een klacht in tegen Daniel M., van wie ze ondertussen gescheiden leefde. Ze vermoedde dat hij haar wou vermoorden om vervolgens zelfmoord te plegen. Op 9 februari belde de man in Saint-Nicolas bij zijn ex aan en stak hij haar met verscheidene messteken dood.