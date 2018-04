Man wordt tweemaal betrapt op dronken rijden tijdens zelfde nacht SI

08 april 2018

17u03

Bron: Belga 8 De politie van Kruibeke-Temse onderschepte zondagochtend een wagen in de Beekdam in Bazel. De man bleek te veel te hebben gedronken. Twee uur later werd hij opnieuw onderschept. Dat meldt de lokale politie.

Een politiepatrouille van de zone Kruibeke-Temse merkte zondagochtend rond vijf uur een voertuig op met een eigenaardige rijstijl. Het voertuig werd onderschept in de Beekdam in Bazel. De 23-jarige jongeman uit Kruibeke legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,18 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Twee uur later, omstreeks 7 uur, meldde een getuige dat een voertuig in de Parklaan in Bazel tegen verschillende voertuigen had gereden en de vlucht had genomen.

De bestuurder kon worden gevat, en bleek dezelfde jongeman te zijn wiens rijbewijs enkele uren eerder al werd ingetrokken. De man legde opnieuw een positieve ademtest af. Daarnaast legde hij toen ook een positieve speekseltest af. Het parket werd ingelicht, en toen werd ook het voertuig van de man in beslag genomen.