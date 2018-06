Man wordt onwel, rijdt tegen gevel en overlijdt Jelle Houwen

18 juni 2018

09u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Pervijzestraat in Pervijze-Dorp is een man deze ochtend overleden nadat hij onwel werd en een verkeersongeval had. Rond 7.30 uur werd de bejaarde man, tussen 70 en 80 jaar oud, onwel in zijn wagen. Hij reed aan het kruispunt in het centrum rechtdoor en kwam met zijn auto tegen een gevel terecht.

Daarbij werden gelukkig geen omstanders of andere auto's geraakt. De klap was erg licht maar de man zat levenloos in zijn wagen. De hulpdiensten werden meteen gebeld en de brandweer werd opgeroepen om de man te bevrijden. Een omstaander begon meteen met de reanimatie. De MUG-arts nam nadien over.

Hulp mocht evenwel niet meer baten, ook niet na een half uur reanimatie. De bejaarde man overleed ter plaatse. Er was veel verkeershinder in Pervijze. Het verkeer zat er even in de knoop. De brandweer plaatste een tent voor het slachtoffer en voor de volgende vaststellingen.