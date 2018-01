Man vrijgesproken voor schuldig verzuim bij overdosis GHB ep

16u38

Bron: belga 0 De Brugse correctionele rechtbank heeft twee Bruggelingen vrijgesproken voor schuldig verzuim bij de dood van een 24-jarige Zeeuw. Andy D. kwam in mei 2013 in de woning van zijn partner om het leven door een overdosis GHB.

Op 9 mei 2013 trokken Tom W., Ruben C. en zijn vriend Andy D. naar de Bloedprocessie in Brugge. Na een discussie over zijn kledij werd D. door de anderen naar huis gestuurd. Toen de beklaagden enkele uren later thuiskwamen, was het slachtoffer al uitgeteld door zijn druggebruik. Toch gingen de beklaagden nog rustig een hapje eten en verwittigden ze pas na middernacht de hulpdiensten.

Volgens de ouders van D. hadden de beklaagden de symptomen van een overdosis moeten opmerken, maar kozen ze er bewust voor om hem niet te helpen. Het slachtoffer bleef in comateuze toestand achter en stikte uiteindelijk in zijn braaksel. De wetsdokter bevestigde dat er om 18 uur wel nog een grote kans was om Andy D. te redden. De burgerlijke partijen vroegen elk 15.000 euro schadevergoeding.

De verdediging benadrukte dat in deze zaak iedereen een slachtoffer is. Van schuldig verzuim kon volgens meester Joost Hoste geen sprake zijn. "Achteraf is het gemakkelijk, maar kon mijn cliënt toen weten dat er een groot en onmiddellijk gevaar was? Als hij het had geweten, zou hij natuurlijk nooit vertrokken zijn." De rechtbank volgde dat standpunt, omdat er geen uiterlijke kenmerken van een overdosis waren.