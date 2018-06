Man vrijgesproken voor moord op terminale echtgenote: "Beklaagde kon menselijk gezien niet anders handelen" mvdb

06 juni 2018

11u05

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 0 Alfons B. (60) is zonet vrijgesproken voor de moord op zijn terminale vrouw (59) in Stropersbos in het Oost-Vlaamse Stekene . De correctionele rechtbank van Dendermonde oordeelde dat "de beklaagde menselijk gezien niet anders kon handelen.

De echtgenote die gediagnosticeerd werd met darmkanker, overhaalde in 2015 haar man om samen uit het leven te stappen. De vrouw stierf door wurging, terwijl haar man na de moord enkele pillen innam. Hij overleefde zijn zelfmoordpoging. De rechter heeft de man nu vrijgesproken wegens onweerstaanbare dwang.

Voor ze op 7 mei naar haar geliefde Stroperbos trokken, had Alfons B. een afspraak bij de notaris. Hij stelde er een testament op waarin hij al zijn bezittingen naliet aan de twee dochters van zijn vrouw. De twee stiefdochters nemen hem niets kwalijk. Ze stelden zich ook geen burgerlijke partij.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.