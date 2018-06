Man vrijgesproken voor moord op terminale echtgenote (63): "Beklaagde kon menselijk gezien niet anders handelen" MVDB EV ADN

06 juni 2018

11u05

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 36 Alfons B. (59) is zonet vrijgesproken voor de moord op zijn terminale vrouw Annelies B. (63) in het Stropersbos in het Oost-Vlaamse Stekene. De correctionele rechtbank van Dendermonde oordeelde dat het om onweerstaanbare dwang ging. De rechtbankvoorzitter motiveerde dat "de beklaagde menselijk gezien niet anders kon handelen. Zijn vrije wil was volledig uitgeschakeld."

De echtgenote die gediagnosticeerd werd met darmkanker, overhaalde in 2015 haar man om samen uit het leven te stappen. De man bracht zijn vrouw om het leven door een combinatie van wurging en pillen. Daarna nam hij zelf pillen in, maar hij overleefde die poging en werd later verward aangetroffen naast het levenloze lichaam van zijn vrouw.

Vrije wil uitgeschakeld

Het openbaar ministerie vorderde voor de correctionele rechtbank vijf jaar cel met uitstel, omdat de vrouw zelf vroeg om haar te doden. De verdediging had de vrijspraak gevraagd op basis van artikel 71 van het strafwetboek, en de rechtbank aanvaardde die onweerstaanbare drang. "De rechtbank kwalificeert de feiten als moord, maar aanvaardt de schulduitsluitingsgrond. De beklaagde kon menselijk gezien niet anders handelen. Zijn vrije wil was volledig uitgeschakeld toen zijn vrouw onder invloed van medicatie hem vroeg om haar te wurgen. (...) Zijn grote liefde was terminaal en had duidelijke instructies gegeven dat ze haar zelfmoordpoging niet wou overleven", motiveerde de rechtbankvoorzitter.

De drie rechters verwezen ook naar het beperkte IQ van de beklaagde. "Gelet op zijn persoonlijkheid en de context van de feiten had hij geen andere keuzemogelijkheden meer. (..) Vanaf het moment dat ze had vernomen dat ze terminaal ziek was, heeft zij de touwtjes in handen genomen en voor haar man beslist dat ze samen zelfmoord gingen plegen. Ze had hem geïsoleerd van zijn beperkte sociaal netwerk en hij had menselijk gezien geen andere keuze dan mee te stappen in het scenario van zijn vrouw."

Mama voerde altijd het hoge woord. Zij was de baas thuis. Hij volgde haar in alles Een dochter van Annelies B.

"Ik ben tevreden met het vonnis, in de eerste plaats voor mijn cliënt", reageert advocaat Tim Fosté, die Alfons B. verdedigde. "Ik denk dat de rechtbank een terechte beoordeling gemaakt heeft door de toepassing van artikel 71." De advocaat verwijst ook naar de persoonlijkheid van zijn cliënt. "De rechtbank heeft gesteld dat dat geen vrijgeleide geeft aan enig ander persoon, maar dat in hoofde van mijn cliënt artikel 71 kon toegepast worden. Het is zijn vrouw die beslist heeft om uit het leven te willen stappen en om geen euthanasie of palliatieve verzorging te krijgen. Zij heeft hem opgedrongen om haar wil uit te voeren en ervoor te zorgen dat ze er zeker niet door zou komen."

"Zij was de baas thuis"

Voor ze op 7 mei 2015 naar haar geliefde Stroperbos trokken, had Alfons B. een afspraak bij de notaris. Hij stelde er een testament op waarin hij al zijn bezittingen naliet aan de twee dochters van Annelies. De twee stiefdochters nemen hem niets kwalijk. Ze stelden zich ook geen burgerlijke partij. "Papa - hij is onze stiefvader maar we hebben hem altijd als onze echte papa beschouwd - was een zwijger. Mama voerde altijd het hoge woord. Zij was de baas thuis. Hij volgde haar in alles", getuigden de stiefdochters op het proces.

Zowel de gerechtspsychiater als een door de verdediging aangezochte raadgever bevestigden dit. "Alfons B. is een introverte, afhankelijke en conflictvermijdende man. Op het moment van de feiten was zijn wilsvrijheid beperkt. Hij werd meegesleurd in de doodswens van zijn echtgenote”, luidde het bij gerechtspsychiater Dirk Steemans.

Beroep

Het openbaar ministerie kan nog in beroep gaan tegen de vrijspraak, en vermoedelijk zal het dat ook doen. Het is uitzonderlijk dat beroepsrechters de onweerstaanbare drang aanvaarden in moordzaken. De vrijspraak omwille van artikel 71 is al meermaals uitgesproken door de volksjury, maar tegen die arresten was nooit beroep mogelijk.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.