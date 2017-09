Man verwondt gewezen schoonzoon met zwaard bewerkt door: mvdb

12u51

Een ruzie tussen twee mannen is zondag in Jumet (Charleroi) dramatisch afgelopen. Een man had een woordenwisseling met zijn gewezen schoonvader en bedreigde hem met een elektrische kabel. De schoonvader haalde daarop een zwaard boven en verwondde zijn gewezen schoonzoon aan het hoofd. Het slachtoffer is er erg aan toe maar verkeert niet in levensgevaar.

De ruzie speelde zich zondag rond 17 uur af op straat in Jumet, zegt de politie van Charleroi vandaag. Volgens getuigen had de schoonzoon een elektrische kabel bij. De schoonvader voelde zich bedreigd en haalde in zijn wagen een zwaard. Met het wapen verwondde hij de schoonzoon op het hoofd. Nadien diende hij enkele vuistslagen toe terwijl het slachtoffer op de grond lag. Vervolgens sloeg hij op de vlucht.

Het slachtoffers werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft twee snijwonden op zijn hoofd, waarvan één van 12 centimeter lang. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De dader gaf zich maandag aan bij de lokale politie van Charleroi en diende ook klacht in tegen de schoonzoon. Volgens de politie geven beide mannen andere versies over de feiten. Het parket onderzoekt de zaak.