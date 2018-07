Man verschanst zich in flat nadat familieruzie uit de hand loopt

Silke Vandenbroeck

09 juli 2018

De politiediensten van zone Brussel-West kregen afgelopen nacht een oproep binnen voor een uit de hand gelopen familieruzie in De Neckstraat in Koekelberg. Dat zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Het was de buurman die alarm geslagen had omdat hij het koppel hoorde ruzie maken en de man gewapend met een jachtgeweer had gezien door het raam van het gelijkvloers.”