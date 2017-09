Man verpletterd onder lading aanhangwagen

Bron: Belga

Een man van 26 jaar is vannamiddag omgekomen toen hij zijn aanhangwagen uitlaadde. Daarin zat een pers van 300 kilo, waaronder de man verpletterd raakte. Het was zijn buurman die de akelige ontdekking deed. De feiten speelden zich af in het Henegouwse Gouy-lez-Piéton (Courcelles).