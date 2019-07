Man vernielt vijf auto's met sabel en machete na ruzie met moeder in Charleroi KVDS

14 juli 2019

17u56

Bron: Belga 0 Binnenland Een man heeft afgelopen nacht in Marcinelle (Charleroi) vijf auto's vernield met een sabel en een machete. Dat meldt het parket van Charleroi. De lokale politie moest 15 rubberkogels afvuren om de man te kalmeren.

Volgens het parket was een ruzie ontstaan tussen de man en zijn moeder. Om zijn woede te uiten, ging hij naar buiten en takelde hij de wagen van zijn moeder toe met de wapens, net als de auto's van enkele buren. In totaal raakten 5 wagens beschadigd.





De man werd vandaag voorgeleid voor het parket en daarna weer vrijgelaten. Hij is niet gekend bij het gerecht. Volgens het parket was hij op het moment van de feiten buiten zinnen.