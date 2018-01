Man vermoordt vrouw en blaast woning op om sporen te wissen Frank Eeckhout

30 januari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Ophasselt, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, heeft een man gisterenavond een vrouw van rond de zestig jaar met een hamer vermoord. Om zijn sporen te wissen, blies de man daarna de woning op.

Omstreeks 22.45 uur werden de bewoners van de Hasseltsestraat/N8 in Ophasselt opgeschrikt door een luide knal. "Het leek alsof het dak hier naar beneden kwam. Ik liep meteen naar buiten en zag brokstukken van de garagepoort van mijn buren op de oprit en op straat liggen. Uit de garage kwam rook", getuigt Kristof Papeleu.

De man liep de woning in om hulp te bieden, maar in de woonkamer trof hij het levenloze lichaam aan van een vrouw. "Ze lag in een plas bloed en had een wonde aan het hoofd. Op de keukentafel lag een hamer die ook onder het bloed zat. Tussen de keuken en de woonkamer was een bloedspoor te zien, waarschijnlijk omdat de vrouw versleept werd. In de woonkamer stond een grote gasfles. De ontploffing had ook de achtergevel helemaal weggeblazen", vertelt de man.

De bewoner had het ondertussen op een lopen gezet, maar werd al snel ingerekend door de politie. Hij werd meegenomen voor verhoor. Het parket van Oudenaarde kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Wat het motief is voor de moord, is nog onduidelijk. Verschillende buren hoorden de twee overdag wel stevig ruzie maken.