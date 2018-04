Man vermist nadat hij in meer sprong om politiecontrole te vermijden JM

21 april 2018

17u26

Bron: Belga 3 De hulpverleners van Oost-Henegouwen zijn op zoek naar een man die in het meer Ry Jaune sprong. De man wilde aan een politiecontrole ontsnappen en sprong het water in. Ondanks zoekacties van de brandweer en duikers is de man nog steeds vermist.

Een man die blijkbaar aan een politiecontrole wilde ontsnappen is deze namiddag rond 15.30 uur aan de stuwdam van het meer van l'Eau d'Heure (Henegouwen) in het meer Ry Jaune gesprongen. Dat is vernomen van de hulpverleningszone Oost-Henegouwen.

De man kwam in eerste instantie niet aan de oppervlakte. Daarop kwam de brandweer ter plaatse om zoekacties op te starten. Een getuige verklaarde nadien dat hij de verdachte de oever heeft zien bereiken.

De ordediensten probeerden op de brug van Silenrieux een voertuig met aan boord acht personen te controleren. Zeven inzittenden konden voorgeleid worden, maar één man kon van een ogenblik onoplettenheid gebruik maken en sprong van de brug in het meer Ry Jaune.

Toen de agenten de man niet naar de oppervlakte zagen komen, ontboden ze de hulpdiensten. De brandweer van de zones Henegouwen-Oost en DinaPhi kwamen ter plaatse met hun duikmaterieel. De zoekacties werden ingezet, maar omstreeks 17 uur verklaarde een getuige dat hij een man zwemmend de oever zag bereiken en zag wegvluchten.