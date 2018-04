Man vermist nadat hij in meer sprong om politiecontrole te vermijden JM

21 april 2018

17u26

Bron: Belga 0 De hulpverleners van Oost-Henegouwen zijn op zoek naar een man die in het meer Ry Jaune sprong. De man wilde aan een politiecontrole ontsnappen en sprong het water in. Ondanks zoekacties van de brandweer en duikers is de man nog steeds vermist.

Een man die blijkbaar aan een politiecontrole wilde ontsnappen is zaterdagnamiddag rond 15.30 uur aan de stuwdam van het meer van l'Eau d'Heure (Henegouwen) in het meer Ry Jaune gesprongen. Dat is vernomen van de hulpverleningszone Oost-Henegouwen.

Meerdere brandweerzones stuurden ploegen ter plaatse. Duikers zijn ter plaatse om de man op te sporen, onder meer met zodiacbootjes, maar ze hebben nog niemand kunnen lokaliseren.