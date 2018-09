Man verliest oog bij burenruzie na uit de hand gelopen verjaardagsfeestje mvdb

03 september 2018

13u45

Een man en een vrouw uit Menen hebben zich voor de Kortrijkse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen. Op een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje takelde het koppel hun buurman zodanig toe dat de man een oog verloor. De beklaagden riskeren respectievelijk drie en twee jaar.

De avond begon als een verjaardagsfeestje in het appartement van de beklaagden, de 50-jarige D. V. en de 36-jarige D. R. Die laatste had een buurman uitgenodigd, samen met haar vader en nog een vrouw, voor het feestje. Er vloeide heel wat alcohol en plots sloeg de sfeer om. Volgens D. R. had het slachtoffer haar een oneerbaar voorstel gedaan, waarop D. V. ontplofte. Hij deelde rake klappen uit aan de buurman en schopte de man herhaaldelijk tot hij niets meer zag. De andere beklaagde had ondertussen de deur op slot gedaan, waardoor hij niet weg kon.

Weer naar binnen gesleurd

De man slaagde er uiteindelijk toch in om te ontsnappen naar het balkon, waar hij een voorbijgangster kon alarmeren. Die belde de politie, en zag nog net hoe het bloedende slachtoffer daarna weer naar binnen werd gesleurd door D. V. en D. R. De twee beklaagden riepen naar de voorbijgangster dat ze de man niet moest geloven want dat hij gek is. Terug binnen probeerde de half verblinde buurman zich te verdedigen met een mes dat hij in de keuken vond, maar het bleek slechts om een botermes te gaan. De politie moest uiteindelijk de deur van het appartement forceren om de man te bevrijden.

Ik had de indruk dat de vrouw ervan genoot toen de man mij sloeg en schopte Slachtoffer

"Ik had de indruk dat de vrouw ervan genoot toen de man mij sloeg en schopte", vertelde het slachtoffer maandag aan de rechter. De man verloor een oog door de vele slagen en is ook zo goed als blind aan zijn andere oog. Het openbaar ministerie tilt echter zwaar aan de feiten en vordert voor de ene beklaagde drie jaar waarvan 18 maanden effectief, en voor de andere beklaagde twee jaar waarvan 10 maanden effectief. Vonnis volgt op 1 oktober.