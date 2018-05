Man verliest arm bij aanval door eigen hond mvdb

03 mei 2018

11u14

Bron: Het Nieuwsblad - Eigen berichtgeving 245 Een man uit Oudenaarde is gisteren zwaargewond geraakt na een aanval door zijn eigen hond. Toen zijn hond verwikkeld geraakte in een gevecht met een andere hond, trachtte Jean-Pierre D. zijn dieren uit elkaar te halen. Een van de honden keerde zich tegen hem en viel aan, zo meldt Het Nieuwsblad. Artsen in het UZ Gent moesten een arm amputeren.

De man heeft twee staffordshireterriërs die steeds gescheiden van elkaar zitten. De twee viervoeters waren gisteren om een onbekende oorzaak toch tot bij elkaar geraakt. De honden begonnen te vechten en Jean-Pierre D. trachtte de beesten te stoppen. Een van de honden keerde zich tegen zijn baasje en viel aan. Een alerte buurman hoorde geschreeuw en belde de politie.

Drie schoten

Eens ter plaatse, vuurde een agent liefst drie keer op de hond, maar de staffordshireterriër bleef tekeergaan. Pas toen de hond even losliet kon die worden afgezonderd. Een dierenarts kwam ter plekke om de agressieve hond te euthanaseren.

Een ambulance bracht Jean-Pierre D. met spoed naar het UZ van Gent. Artsen moesten een arm amputeren en deden al het mogelijke om de andere arm te redden.

Verplichte training

Dierenasielen worden al enige tijd overstelpt met staffordshireterriërs of kortweg 'staffords'. Het hondenras is ontstaan uit de buldog en de terriër en is van nature een stevig hond die vaak een kwalijke reputatie heeft. "Maar dat is niet de schuld van de hond, wel van macho’s die willen pronken met hun stoere hond maar geen idee hebben hoe ze die moeten trainen", klonk het nog in februari bij Dierenasiel Blauwe Kruis in Wommelgem.

De asielen pleiten voor het invoeren van een sterilisatieverplichting, een verplichte training voor baasje en hond en een sensibiliseringsactie. Asielmedewerkers omschrijven de honden als 'boemeranghonden.' Veel van de staffords die via het asiel een nieuwe thuis vinden, worden uiteindelijk teruggebracht.