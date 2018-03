Man verkracht vrouw en dumpt haar in bewusteloze toestand aan station Hasselt kv

29 maart 2018

17u06

Bron: Belga 0 Twee Genkenaren van 29 hebben zich voor de correctionele rechtbank van Tongeren moeten verantwoorden voor de brutale verkrachting van een vrouw na een avondje stappen in Hasselt. De vrouw werd mogelijk gedrogeerd en werd na de gewelddadige verkrachting in bijna comateuze toestand gedumpt aan het station van Hasselt. De mannen riskeren een gevangenisstraf van 30 maanden tot vier jaar.

Een van de Genkenaren kwam de toen 26-jarige vrouw uit Sint-Truiden op 18 oktober 2015 om twintig na vijf 's morgens tegen in de vestiaire van discotheek Versuz in Hasselt. De dronken vrouw kreeg haar jas niet mee omdat ze haar ticket niet vond.

Een van de beklaagden zei tegen de drie rechters dat hij door de vrouw werd aangeklampt om haar te helpen. Daarna begeleidde hij haar naar de wagen van een vriend die al eerder uit de discotheek was vertrokken maar op de parking zat te wachten. De vriendinnen waarmee de vrouw aanwezig was in de dancing probeerden haar nog te overtuigen om met hen mee naar huis te gaan, maar werden door de vrouw afgescheept.

Ze reed met de twee mannen mee naar Genk en had seks met een van hen. Toen die echter rond twintig voor zes merkte dat zijn echtgenote hem al enkele keren gebeld had, nam hij contact op met zijn vriend en vroeg hem om de vrouw naar Sint-Truiden te brengen. In plaats van haar naar huis te brengen, parkeerde de tweede beklaagde zich echter aan het kanaal in Genk en verkrachtte haar anaal.

Op camerabeelden van het station van Hasselt is te zien hoe hij daar rond acht uur stopt en hoe de vrouw uit zijn auto sukkelt maar onmiddellijk door haar benen zakt. Zonder zich om de vrouw te bekommeren, reed de Genkenaar weg. Pas een dikke vijf minuten later werd de hevig bloedende en bewusteloze vrouw op straat gevonden door de spoorwegpolitie.

Toen ze enkele uren later wakker werd, wist ze niets meer van de gebeurtenissen en kwam ze tot de vaststelling dat ze verkracht werd. Beide beklaagden beweren dat de seksuele daden met toestemming van de vrouw gebeurden en vragen de vrijspraak. Vonnis op 26 april.