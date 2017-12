Man van 88 komt om bij brand in zijn huis Alexander Haezebrouck

12u44

In Kortrijk is vanmiddag een 88-jarige man om het leven gekomen in een woningbrand in Hoog Moscher. De man deed niet open toen de verpleegster aankwam. Ze hoorde de rookmelder en verwittigde de hulpdiensten.

Voor de man kwam alle hulp te laat. Het betrof nochtans een kleine brandhaard. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk, vermoedelijk had de man een pot op het vuur laten staan.

