Man van 20 jaar aangehouden na schietincident met douanebeambte in Hasselt

19u43

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Hasselt heeft een 20-jarige man uit Hasselt aangehouden en opgesloten in de gevangenis voor een schietincident aan de Sint-Truidersteenweg in Hasselt. De feiten speelden zich woensdag rond 18.30 uur af ter hoogte van de Ikea-site. Op de E313 trok een voertuig met hoge snelheid de aandacht van een ploeg van douane en accijnzen. De mobiele ploeg zette de achtervolging in en kon het voertuig aan het kruispunt met de Sint-Truidersteenweg tot stilstand brengen.

De persoon achter het stuur maakte aanstalten om op de douanebeambte in te rijden. De beambte trok zijn dienstwapen en loste een schot in de richting van het achterwiel van het voertuig. De bestuurder in de auto sloeg opnieuw op de vlucht in de richting van Sint-Lambrechts-Herk. Ploegen van de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) boden bijstand. De politie kon de verdachte opsporen en in de Hasseltse wijk Ter Hilst lokaliseren. Na een huiszoeking konden de agenten hem onderscheppen en meenemen naar het politiecommissariaat. Dat maakte politie LRH vandaag bekend.



Na verhoor verscheen hij bij de onderzoeksrechter die hem naar de gevangenis liet overbrengen. De politie LRH is op zoek naar getuigen van het schietincident en vraagt iedereen, die donderdagavond iets gezien heeft, om dit te melden door naar tips@politielrh.be te mailen.





