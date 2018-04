Man valt uit raam appartement in Ledeberg: slachtoffer stabiel Wouter Spillebeen

18 april 2018

11u52

Bron: Eigen berichtgeving

Een man die deze morgen om 10.03 uur uit het raam van een appartement viel op het Ledebergplein in Ledeberg, ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De ambulance en MUG waren snel ter plaatse en voerden de man naar het UZ in Gent.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De lokale politie, die een commissariaat heeft op het Ledebergplein, deed ter plaatse de eerste vaststellingen. Het vermoeden is nu dat de man uit het raam viel en dus niet zelf gesprongen is, maar dat moet nog onderzocht worden.