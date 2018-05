Man valt in Willemdok, ondanks nieuwe omheining PLA

05 mei 2018

14u39 0 Een 36-jarige man is afgelopen nacht in het water van het Willemdok gevallen. Dat is één van de dokken naast het museum MAS aan het Antwerpse Eilandje. De dokken zijn voortaan afgesloten door een hekwerk, net om te beletten dat voorbijgangers 's nachts in het water terecht komen. De voorbije jaren zijn verschillende mensen die in de buurt aan het uitgaan waren, verdronken.

De drenkeling van afgelopen nacht overleefde zijn val in het water wél. Dat heeft hij te danken aan een 17-jarige jongeman die aan het MAS zat uit te rusten na een nachtje stappen. Hij hoorde hulpgeroep en ging kijken wat er aan de hand was.

Politiewoordvoerder Willem Migom: "Een 36-jarige man hield zich vast aan een steiger van de jachthaven. Hij kon niet meer op eigen kracht uit het water. De jonge helper belde de hulpdiensten en greep de drenkeling dan bij zijn arm. Een politiepatrouille die eerst ter plaatse was heeft hen zo aangetroffen. De brandweer heeft de man dan weer op het droge geholpen. Hij is afgevoerd naar het Stuivenbergziekenhuis."

Hoe de 36-man ondanks de omheining toch in het water is gevallen, weet de politie nog niet. De man zelf kan zich evenmin iets herinneren. Of hij gedronken had, kon de politie nog niet zeggen.