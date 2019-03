Man valt caféklant aan met bijl in Sint-Jans-Molenbeek kv

18 maart 2019

19u30

Bron: Belga 0 In Sint-Jans-Molenbeek is vandaag een man aangevallen met een bijl. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het slachtoffer raakte gewond maar verkeert niet in levensgevaar. De aanvaller kon ingerekend worden.

De juiste aanleiding voor de aanval is nog niet duidelijk maar volgens de eerste gegevens hadden beide mannen het gisteravond al aan de stok gehad in een café op de Jubileumlaan. Een derde man was toen tussenbeide gekomen en had de twee uit elkaar gehaald.

Eén van beide had zijn tegenstrever toen bedreigd dat hij hem opnieuw zou komen opzoeken. De man voerde vandaag dat dreigement uit toen hij zijn tegenstrever in hetzelfde café te lijf ging met een bijl en vier slagen op het hoofd toediende. Het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis terwijl de aanvaller ingerekend werd. De man is ter beschikking gesteld van het parket, dat hem morgen zal laten voorleiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van moordpoging.