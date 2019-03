Man uit Wallonië opgepakt nadat hij wagen van zijn ex geel verft HR

13 maart 2019

12u36

Bron: Sudpresse, L'Avenir 0 Een man uit Saint-Hubert in de Ardennen is van zijn vrijheid beroofd nadat hij de wagen van zijn ex-vriendin met gele verf overschilderde.

Maandagochtend kwam de vrouw tot de opmerkelijke vaststelling dat haar auto met gele verf overschilderd was. Ze verdacht al snel haar ex van de feiten. Die had haar de dag ervoor al bedreigd. Zo stuurde hij 137 berichten naar de vrouw. De man uit de provincie Luxemburg, geboren in 1979, geeft toe dat hij de berichten stuurde maar ontkent dat hij de wagen schilderde.

De vermoedelijke dader is al bekend bij het gerecht, onder meer voor intimidatie van zijn ex en omdat hij haar probeerde te wurgen. Hij werd aangehouden. Waarom de wagen geel geverfd werd, blijft voorlopig een raadsel.