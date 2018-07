Man uit Verviers dreigt vuurwapen te gebruiken tegen toeterkaravanen na België-Brazilië mvdb

07 juli 2018

17u15

Bron: RTL Info 0 Een man uit Verviers heeft na afloop van de door de Rode Duivels gewonnen WK-kwartfinale tegen Brazilië feestende automobilisten verbaal bedreigd, meldt RTL Info. Hij kon hun geklaxoneer niet meer aanhoren en dreigde er zelfs mee zijn vuurwapen te gebruiken.

De man telefoneerde verschillende keren de politie. Omdat er maar geen patrouille ter plaatse ging bij zijn woning in het centrum van de Luikse stad, belde hij nogmaals de agenten. Dit keer dreigde hij ermee een vuurwapen te gebruiken.

De politie repte zich alsnog naar de woonst toen uit onderzoek bleek dat de beller over een wapenvergunning beschikte. Bij aankomst bedreigde hij vanuit zijn raam de agenten met een bezemsteel, wat vanop afstand even op de loop van een geweer geleek. De agenten konden de man uiteindelijk tot bedaren brengen. In de woning werd geen vuurwapen aangetroffen.