Man uit Merchtem veroordeeld tot 10 jaar cel voor doodschieten Malderenaar, Sven Mary overweegt in beroep te gaan: "Het was een ongeluk"

05 september 2018

21u26

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vandaag de 34-jarige Kevin D.C. uit Merchtem veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar. D.C. had in maart 2015 de 34-jarige Frederik Heyvaert uit Malderen doodgeschoten. Volgens zijn advocaat, meester Sven Mary, gebeurde dat niet opzettelijk. Maar de rechtbank oordeelde dat er wel degelijke sprake was van doodslag. Meester Mary overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis.

Kevin D.C. en slachtoffer Frederik Heyvaert waren op zaterdagavond 15 maart 2015 op stap geweest in Gent en hadden de nacht doorgebracht in de woning van D.C. in Brussegem. De volgende ochtend bleek van Frederik Heyvaert geen spoor meer. Familie en vrienden organiseerden zoekacties, maar zonder resultaat.

De federale gerechtelijke politie van Asse voerde van haar kant ook een onderzoek uit en hield begin april 2015 een huiszoeking in de woning van Kevin D.C. De dertiger zelf werd ook meegenomen voor ondervraging en verklaarde daarbij aan de speurders waar ze het lichaam van de verdwenen man konden vinden. Dat bleek te liggen in de bestelwagen van D.C., die op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem stond.

Heyvaert bleek om het leven gebracht met een schot in het hoofd. Volgens het parket bracht D.C. op koelbloedige wijze om het leven, maar de verdediging argumenteerde dat het om een ongeluk ging. D.C. zou geprobeerd hebben een wapen, dat hij enige tijd voordien gekocht had, van de hand te doen en zou het aan Heyvaert getoond hebben zonder dat er een lader in het wapen zat. Daarbij zou hij de trekker overgehaald hebben, zonder te beseffen dat er nog een kogel in de kamer zat.

"Ongeloofwaardig"

De rechtbank deed die verklaring als ongeloofwaardig van de hand omdat D.C. in de loop van het onderzoek verschillende, afwijkende versies had gegeven van de feiten en zijn laatste versie op geen enkele wijze aanneembaar maakte. "Hij kende perfect de werking van het wapen en wist dat het automatisch laadde", klonk het in het vonnis. "Hij wist dat het wapen kon schieten, ook al zat er geen lader in. Als iemand een geladen pistool richt op het hoofd van iemand anders en de trekker overhaalt, valt het niet te betwisten dat die persoon het oogmerk had om te doden."

Meester Sven Mary reageerde erg teleurgesteld op het vonnis en overweegt in beroep te gaan. "Ik ben het niet eens met de beslissing van de rechtbank, die een aantal deskundigenverslagen naast zich neerlegt", zei de strafpleiter. "Mijn cliënt blijft erbij dat dit niet met opzet gebeurde, dat dit een ongeluk was. Als we de beoordeling van de rechtbank volgen, komen we wel heel dicht bij de voorbedachtheid en moord."