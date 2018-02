Man uit Lummen krijgt half jaar cel voor ernstige dierenverwaarlozing TK

07 februari 2018

20u15

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 44-jarige man uit Lummen wegens dierenverwaarlozing bij verstek veroordeeld tot een half jaar cel en een geldboete van 3.000 euro. Daarnaast mag hij gedurende drie jaar geen beesten houden. Op zijn terrein werden onder meer kadavers van stieren en pony's aangetroffen, terwijl de andere dieren ertussen leefden.

In januari 2014 werden bij de man in Lummen elf dode dieren gevonden: negen stieren en twee pony's. De nog levende stieren zaten in stallen waarin heel wat mest lag. Drinkwater of voedsel waren niet aanwezig. Hij bleek voor de elf beesten nooit een dierenarts te hebben geraadpleegd.

Mensen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deden de nodige vaststellingen en maakten foto's van de schrijnende toestand. Er was de beklaagde zelfs een minnelijke schikking voorgesteld, maar hij was daar niet op ingegaan, zodat hij alsnog gedagvaard werd.