Man uit Lommel krijgt twaalf jaar cel voor wurgpoging vriendin met riem

29 mei 2018

17u12

Bron: Belga 1 Het Antwerpse hof van beroep heeft vandaag Hassan S. (55) uit Lommel veroordeeld tot twaalf jaar cel voor poging tot doodslag op zijn vriendin. Hij had haar vorig jaar proberen te wurgen. De man heeft intussen al twintig correctionele veroordelingen op zijn naam staan.

De vijftiger had op 13 april 2017 geprobeerd zijn vriendin te wurgen met een riem. Ze verloor kortstondig het bewustzijn, waarna hij de riem loste. Volgens de wetsdokter is dat haar redding geweest. Toen de politie ter plaatse kwam, lag de vrouw nog naar adem te happen. Haar hals vertoonde duidelijke striemen van de riem. Na de wurgpoging had S. zijn zussen opgetrommeld om het slachtoffer te intimideren opdat ze haar verklaring tegen hem zou wijzigen.

De beklaagde werd naast de poging tot doodslag ook veroordeeld omdat hij het slachtoffer onder druk had gezet om een bankrekening voor hem te openen. Hij ontving op die rekening gelden van gedetineerden en hielp zo mee bij een drugshandel in de gevangenis van Merksplas, waar zijn broer was opgesloten.

Hassan S. heeft al heel wat op zijn kerfstok: sinds 1982 liep hij twintig correctionele veroordelingen op. Volgens de gerechtsdeskundige heeft de man een antisociale persoonlijkheidsstoornis, waardoor hij in staat is opnieuw misdrijven te plegen. Het hof vond dat enkel een zware effectieve straf op zijn plaats was en bevestigde de gevangenisstraf van twaalf jaar die hij in eerste aanleg had gekregen.