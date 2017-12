Man uit Laakdal gaat vrijuit voor schermutseling in parenclub (waar hij niet aanwezig was) EB

16u05

Bron: Belga 0 Thinkstock De belager van het slachtoffer was als drag queen verkleed met onder meer zwarte bottines met een hak van 10 centimeter De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 36-jarige man uit Laakdal vrijgesproken van betrokkenheid bij een schermutseling in een parenclub in Sint-Truiden. Het voorval speelde zich af in de nacht van 7 op 8 februari 2014.

Een vrouw beweerde slagen van de man te hebben gekregen. Haar keel zou zijn dichtgeknepen. Haar belager was als drag queen verkleed met onder meer zwarte bottines met een hak van 10 centimeter, een zwarte lederen rok en een t-shirt. Het slachtoffer droeg zelf een masker.

Openingsreceptie kapperszaak

De vrouw gaf de bareigenaar en de politie een persoonsbeschrijving, maar de rechtbank oordeelde dat de dertiger uit Laakdal nooit in de parenclub is geweest. De man bleek bovendien die bewuste avond aanwezig te zijn geweest op de openingsreceptie van een kapperszaak. Dat bewees hij aan de hand van foto's op sociale media. Hij kon dus onmogelijk in de parenclub in Sint-Truiden zijn.

De vrouw had een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend, maar kreeg dus ongelijk. Zij draait nu op voor de vergoeding voor rechtspleging van 780 euro, plus de gerechtskosten van 68 euro.