Man uit kraan in Brusselse Wolstraat gehaald

27 maart 2019

Bron: Belga

De man die gisterenochtend in de Brusselse Wolstraat in een kraan was geklommen en dreigde eraf te springen, werd afgelopen nacht rond 03.00 uur uit de kraan gehaald. Dat meldt de Brusselse politie.