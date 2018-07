Man uit Koekelare wint 1,5 miljoen euro met Lotto AV

25 juli 2018

18u03

Bron: VRT NWS 0 Een man uit Koekelare heeft maar liefst anderhalf miljoen euro gewonnen met zijn Lottobiljet. Logischerwijs wil de euforische man anoniem blijven.

De Koekelarenaar kocht zijn winnende biljet in dagbladhandel Caroline. "Het is niet de eerste keer dat iemand hier veel geld wint", vertelt uitbaatster Caroline. "Wij hebben al één keer een miljoen euro gewonnen dat we moesten verdelen over 100 personen. Ook won er eens iemand 625.000 euro. En vorig jaar won hier ook iemand 157.000 euro."

De gelukkige winnaar van 1,5 miljoen kon zijn ogen én oren niet geloven en controleerde het biljet verschillende keren. Aan de dagbladhandel van Caroline hangt nu een groot bord met daarop 'Hier won een speler anderhalf miljoen euro'.

