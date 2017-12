Man uit Herstal vermoord met messteek in het hart TK

06u56

Bron: Belga 0 rv Archiefbeeld Het parket van Luik en de politiediensten hebben gisterenavond een onderzoek geopend naar de moord op een man van 40 à 50 jaar oud, die eerder op de avond in Herstal werd aangetroffen. Dat meldt de burgemeester van Herstal, Frédéric Daerden.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen in een woning waarvan de bewoner op dit ogenblik in het ziekenhuis ligt. De man zou om het leven gebracht zijn met een messteek in het hart. Een andere man en een vrouw die zich op de plaats van de feiten bevonden, zijn opgepakt. Het zou de vrouw zijn die de fatale messteek heeft toegebracht.

Het parket zegt dat het mogelijk om een afrekening tussen daklozen gaat en dat er alcohol en drugs in het spel kunnen zijn. De exacte omstandigheden van de moord zijn nog onduidelijk.