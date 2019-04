Man uit Eigenbrakel met geweld om het leven gebracht in zijn huis: zoon opgepakt

11 april 2019

Nadat een man van in de zestig maandagavond dood aangetroffen werd in zijn woning in Eigenbrakel, is de zoon van het slachtoffer opgepakt. Dat meldt het parket van Waals-Brabant vandaag. De man werd op een gewelddadige manier om het leven gebracht.