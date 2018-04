Man uit Dessel vindt slang in brievenbus kg

16 april 2018

22u12

Bron: RTV 2 In Dessel zijn twee rode rattenslangen gevonden: een slangensoort die nochtans niet van nature in België voorkomt. Eén van de reptielen had zich verschanst in een brievenbus, en werd ontdekt toen de bewoner de post wilde halen. De slangen zijn intussen ondergebracht in een opvancentrum in Herenthout.

Op zaterdagochtend wilde Wouter Peeters uit Dessel even kijken of zijn magazine gearriveerd was, maar in de plaats daarvan vond hij iets heel anders in zijn brievenbus. Hij stond namelijk plots oog in oog met een kleine, rode korenslang.

Het was schrikken geblazen, vertelt de man aan RTV, maar gelukkig werd het snel duidelijk dat het niet om een giftige slangensoort ging. Het diertje is bovendien ongevaarlijk voor mensen en wordt vaak als huisdier gehouden.

Minder dan een kilometer verder werd bovendien nog een tweede exemplaar gevonden, ditmaal in een tuin. Wellicht horen de slangen samen, en is de ene uit eigen beweging in de brievenbus gekropen langs de opening aan de voorkant.

De dieren worden momenteel opgevangen in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Herenthout. Hoe de dieren net in Dessel zijn geraakt, is nog niet bekend. Vermoedelijk werden ze achtergelaten of zijn ze ontsnapt. Het opvangcentrum roept de eventuele eigenaar dan ook op om zich te melden.