Man uit Borgerhout krijgt 40 maanden cel voor leveren van valse papieren aan terroristen ADN

12 november 2018

18u28

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ahmed A. (50) uit Borgerhout veroordeeld tot veertig maanden cel en 8.000 euro boete voor het leveren van valse identiteitsdocumenten. Hij verkocht die ook aan terroristen, maar de rechters vonden het niet bewezen dat hij daarvan op de hoogte was.

Het onderzoek ging in 2016 van start met informatie van de Staatsveiligheid dat Ahmed A. vervalste identiteitsdocumenten leverde. Hij zou ook klanten hebben in het terroristische en/of jihadistische milieu.



Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat hij en zijn vier medebeklaagden een goed draaiende zwendel in vervalste reispassen, identiteitsdocumenten en rijbewijzen hadden opgezet. Ze ontvingen bestellingen uit binnen- en buitenland.

Terreurcel uit Verviers

Ahmed A. had ook papieren geleverd aan personen die veroordeeld werden voor terrorisme. Onder hen Souhaib E.A., die zestien jaar cel kreeg als een van de leiders van de terreurcel uit Verviers. Aan hem had Ahmed A. een vervalste Spaanse identiteitskaart verkocht. Noureddine H., die in Luik tot tien jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme, had een vervalst rijbewijs van hem gekregen.

Geen vragen stellen

Door hen valse documenten te leveren, nam hij volgens het federaal parket deel aan de activiteiten van een terroristische groep. Ahmed A. verklaarde dat hij aan Jan en alleman papieren verkocht, zonder vragen te stellen waarvoor ze moesten dienen. De rechtbank vond het niet bewezen dat hij wist dat sommige van zijn klanten terroristen waren. Voor het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep werd hij bijgevolg vrijgesproken.

De vier andere beklaagden traden als tussenpersoon op, maakten de vervalste documenten of leverden materiaal voor de vervalsingen aan. Zij kregen celstraffen van twaalf tot achtentwintig maanden en boetes tot 4.000 euro. Een zesde beklaagde werd vrijgesproken.