Man uit Balen die cocaïne dropte boven Engeland veroordeeld tot 14 jaar cel KVDS

20u40

Bron: Belga 0 Think Stock Een rechtbank in Londen heeft een 65-jarige man uit Balen veroordeeld tot 14 jaar cel wegens drugssmokkel. Dat meldt The Daily Mail. Rudi S. - een voormalig piloot van de Belgische Luchtmacht - dropte in juni met zijn vliegtuig drie bidons met 31 kilogram cocaïne in een wei in Kent. De drugs zouden een waarde van 2,5 miljoen euro hebben gehad.

Op de grond wachtten drie mannen de levering op: de 61-jarige Jonathan Hart, de 42-jarige Michael Mealing en de 42-jarige Andrew Barrett. Zij vormden een goed georganiseerde bende en gebruikten gedetailleerde kaarten van de regio Kent om de drugssmokkel vanuit de lucht mogelijk te maken.

Speurders

De daders werden echter in de gaten gehouden door speurders van de National Crime Agency. Die pakten hen op. De drie Engelsen gaven hun aandeel in de operatie toe en werden eerder opgesloten en veroordeeld tot in totaal 38 jaar cel.

De Belgische piloot kreeg volgens de Daily Mail 500 euro per kilo en dat zou neerkomen op 16.000 euro. De politie pakte hem op 30 oktober op in zijn huis in Balen. Hij werd een dag later uitgeleverd aan Engeland.

De Old Bailey rechtbank in Londen veroordeelde de Belg nu tot 14 jaar cel. "Het ging om een zeer goed georganiseerde en geplande drugssmokkel. En jij speelde wel degelijk een centrale rol in de smokkel van de cocaïne", aldus de rechter.