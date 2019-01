Man uit Aarschot begon relatie met minderjarige stiefdochter en legde collectie kinderporno aan met haar moeder kv

17 januari 2019

19u45

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden voor aanranding van zijn minderjarige stiefdochter. Met zijn echtgenote, de moeder van het slachtoffer, legde hij een collectie kinderporno aan.

Davy W. begon in december 2015 in Aarschot een relatie met een meisje van 14 jaar, de dochter van zijn echtgenote uit een eerdere relatie. De man was toen 24 en de relatie zou duren tot februari 2017. Volgens zijn zus pochte Davy W. daarover op Facebook.

De man ontkende aanvankelijk elk seksueel contact, maar een confrontatie met zijn berichten op Facebook deed hem de das om. Het slachtoffer bevestigde tijdens haar verhoor dat seksueel contact en gaf aan dat het met toestemming gebeurd was. Bij een leerlingenbegeleider biechtte ze twee maanden later op dat de seks tegen haar wil had plaatsgevonden.

Het parket dagvaardde W. voor verkrachting. Volgens de rechtbank werd onvoldoende bewezen dat de seksuele contacten zonder toestemming hadden plaatsvonden. Voor die betichting werd hij vrijgesproken. De man werd wel schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid omdat het slachtoffer gezien haar leeftijd op het moment van de feiten geen geldige toestemming kon geven.

Tijdens het onderzoek bleek dat W. en zijn vrouw Stefanie L. via haar account jarenlang kinderporno uitwisselden in chatsessies. Ze legden een uitgebreide collectie aan. Stefanie L., de moeder van het aangerande meisje, werd schuldig bevonden maar kreeg de gunst van opschorting.