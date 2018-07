Man tijdlang in levensgevaar na caféruzie in Moorsele SVM

25 juli 2018

17u45

Bron: Belga 0 Een man heeft een tijdlang in levensgevaar verkeerd na een uit de hand gelopen caféruzie in het West-Vlaamse Moorsele afgelopen weekend. Dat bevestigt het Kortrijkse parket. De dader is inmiddels aangehouden. Veel details geeft het parket nog niet.

De feiten deden zich voor in de nacht van vrijdag op zaterdag in een café in het centrum van het West-Vlaamse Moorsele, een deelgemeente van Wevelgem. Om een nog onbekende reden ontstond er in De Klokke een caféruzie. Her slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond, maar is intussen aan de beterhand.

De dader werd opgepakt en het parket bevestigt zijn aanhouding op verdenking van poging tot moord. Veel details over de identiteit van dader en slachtoffer zijn er nog niet omdat het onderzoek nog loopt.