Man stuurt zware Albanese bende naar villa van ex-schoonouders, maar krijgt dan koekje van eigen deeg

09 augustus 2018

19u16

Bron: eigen berichtgeving 0 Nederlander T.H. (57) uit Lanaken is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij de leider van een zware Albanese bende de opdracht gaf om op 19 september 2015 een schuld te gaan innen in de riante villa van de ouders van zijn ex-vriendin, een bejaard Nederlands ondernemerskoppel uit Voeren. Hij beloofde hen een buit van 1, 7 miljoen euro.

De Albanezen, die dankzij T.H. goed wisten hoe ze de villa konden binnendringen om de bewoners te verschalken, gijzelden, sloegen en mishandelden de zeventigers urenlang. Het koppel houdt een blijvende invaliditeit over aan de overval.

Boemerang

Omdat de Albanezen de beloofde buit niet vonden in de villa, trokken ze later gewapend naar het huis van opdrachtgever T.H. in Spa. Daar gijzelden ze zijn vriendin en baby van negen maanden oud.

T.H. zelf werd op pad werd gestuurd om 600.000 euro te gaan halen. In plaats van het geld te gaan halen, reed T.H. ten einde raad naar de politie, waarna speciale eenheden zijn vriendin en baby bevrijdden.

Vrijwel onmiddellijk na hun arrestatie bekenden de Albanezen dat T.H. de opdrachtgever was van de gewelddadige homejacking in Voeren. De zeven Albanezen maken volgens de rechtbank deel uit van een internationaal georganiseerde criminele bende die geweld en brutaliteit ten nadele van weerloze slachtoffers niet schuwen. Ze werden veroordeeld tot celstraffen van drie tot negen jaar.