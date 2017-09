Man stopt blanco briefje onder ruitenwisser na ongeval. "Dit verdient een zware straf" Bewerkt door Eric Belsack

11u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo_news Archiefbeeld. Dronken capriolen voerden deze week helaas weer de boventoon in de politierechtbanken. Een beschonken chauffeur die een ongeval veroorzaakte met een glas te veel op, had wel de goede reflex om een verontschuldigend briefje onder de voorruit te stoppen van de auto die hij had aangereden. Alleen bleek dit niet helemaal koosjer.

thinkstock

Man stopt blanco briefje onder ruitenwisser na ongeval

J.N. uit Liedekerke werd veroordeeld tot een rijverbod van een maand en een boete van 1.320 euro nadat hij op 7 september van vorig jaar een auto aangereden had. Een voorbijganger zag hoe de man na het ongeval een briefje onder de ruitenwisser van de aangereden auto legde, en vervolgens wegreed. Zoals het hoort, denk je dan. Maar het briefje bleek blanco te zijn. De politie kon J.N. echter al snel weer opsporen en een ademtest wees uit dat hij dronken achter het stuur zat.



Politierechter Dina Van Laethem was dan ook allesbehalve te spreken over zijn houding. "Er is geen sprake van enige schuldbekentenis", aldus Van Laethem. "Eerst dronken inrijden op een voertuig, en dan nog het lef hebben om een blanco briefje achter de ruitenwisser te steken? Dan is - ondanks een blanco strafblad - een zware straf op zijn plaats." (MEN)

Hier is - ondanks een blanco strafblad - een zware straf op zijn plaats Politierechter Dina Van Laethem

thinkstock

Man vervoert kinderen met 2,9 promille in bloed

Een 39-jarige Bruggeling is in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro en drie maanden rijverbod nadat hij in januari met 2,9 promille alcohol in zijn bloed door de Brugse binnenstad reed. Opvallend genoeg zaten zijn twee jonge kinderen daarbij zonder gordel op de voorzetels van zijn bestelwagen.



Zijn advocaat kreeg de moeilijke opdracht om het rijgedrag te verdedigen, temeer omdat de beklaagde in het verleden al veroordeeld werd voor rijden onder invloed. "Toen zijn Thaise ex-vrouw na hun scheiding vrijwillig voor de prostitutie koos, stond hij alleen voor de zorg van zijn twee kinderen", klonk het verweer. "Zijn vader hielp hem vaak, maar die stierf een jaar geleden. Mijn cliënt heeft het dus niet gemakkelijk."



De rechter probeerde begrip op te brengen en gaf de helft van de boete met uitstel. De man zal wel moeten slagen voor medische, psychologische, theoretische en praktische proeven als hij ooit nog met de wagen wil rijden. (MMB)

Toen zijn Thaise ex-vrouw na hun scheiding vrijwillig voor de prostitutie koos, stond hij alleen voor de zorg van zijn twee kinderen Advocaat van beklaagde

thinkstock

Rechter mild voor vrouw die voetganger aanreed

J. L. kon in de Halse politierechtbank op enige mildheid rekenen, nadat ze in november van vorig jaar een voetganger aangereden had in Wezembeek-Oppem. "Het was nog donker en slecht weer", aldus haar advocate. "Daardoor had ze de voetganger niet tijdig opgemerkt. Het slachtoffers was overigens ook donker gekleed. Mijn cliënte rijdt bijna elke dag langs die weg. Dit was gewoon een pijnlijk ongeval." Omdat J.L. ook een blanco strafblad heeft, hield de rechter het bij een boete van 600 euro met uitstel. (MEN)

Het was nog donker en slecht weer. Daardoor had ze de voetganger niet tijdig opgemerkt Advocaat van beklaagde

photo_news

Beschonken én gedrogeerd met de auto naar politiekantoor

Een 39-jarige dame uit Zwalm is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 600 euro. Bovenop kreeg ze een maand rijverbod. De vrouw reed met de wagen terwijl ze zowel onder invloed van cocaïne als alcohol was.



"Ze is zelf naar het politiekantoor gereden om daar een vriend op te halen die eerder bij haar thuis werd opgepakt", vertelde haar advocaat. "De agenten wisten dus dat ze onder invloed was en dat werd ook bewezen door de drugs- en alcoholtests." De dame zelf was zwijgzaam en liet enkel weten veel spijt te hebben. (TVR)

Ze is zelf naar het politiekantoor gereden om daar een vriend op te halen die eerder bij haar thuis werd opgepakt Advocaat van beklaagde

thinkstock

Man van 75 krijgt twee maanden rijverbod na "enkele glazen Grimbergen"

P.R. (75) uit Groot-Bijgaarden heeft in de Halse politierechtbank een rijverbod van twee maanden en een boete van 600 euro gekregen. De man moest zich verantwoorden nadat hij op 11 oktober 2016 een verkeersongeval in de buurt van zijn woning veroorzaakte. "Mijn cliënt was erg emotioneel na het plotse overlijden van zijn broer", aldus de advocate van de zeventiger. "Hij zocht steun bij vrienden en dronk enkele glazen Grimbergen. Toen hij naar huis reed, kreeg hij een klapband, wat de oorzaak van het ongeval is."



Politierechter Dina Van Laethem was evenwel niet mild. Uit een ademtest bleek dan ook dat P.R. 2,24 promille alcohol in het bloed had. "Volgens de agenten kon hij amper nog op zijn benen staan. Onverantwoord dat zo iemand nog achter het stuur kruipt. Een man van 75 jaar zou beter moeten weten." (MEN)

Onverantwoord dat zo iemand nog achter het stuur kruipt. Een man van 75 jaar zou beter moeten weten Politierechter Dina Van Laethem