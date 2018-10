Man - stijf van de speed - wilde zich door politie laten doodschieten kv

11 oktober 2018

17u18

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man die zichzelf wilde laten doodschieten door de politie veroordeeld tot 18 maanden cel met probatieuitstel. Toen duidelijk werd dat zijn plan niet zou lukken, werd hij agressief tegen de agenten, waarbij een agent gewond raakte aan de hand. De man kampt met psychische problemen.

De man had in juni ruzie met zijn partner, waarop de buren de politie belden. Toen die ter plaatse kwam, zwaaide hij met twee messen en riep hij "schiet me neer". De agenten slaagden erin hem te bedaren zodat hij zijn messen neerlegde en konden hem dan overmeesteren. Door een combinatie van drugs, medicatie en zijn psychische toestand werd de man vervolgens agressief en verwondde hij een agent aan de hand.

Een gerechtspsychiater die de man onderzocht, meent dat hij moet opgenomen worden. Het parket vroeg dan ook de internering. "Hij wilde een heroïsche exit, een 'death by cop' maar stond stijf van de speed, hij wilde helemaal niemand verwonden. Mijn cliënt heeft hulp nodig", zei meester Koen De Backer.

De rechtbank meent dat de man wél toerekeningsvatbaar is en veroordeelde hem tot 18 maanden met probatieuitstel. De man moet zich verplicht residentieel laten behandelen. De getroffen agent en de stad Lier, die de werkgever van de agent is, krijgen elk voorlopig 1 euro schadevergoeding.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.