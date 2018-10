Man sterft tijdens seks met prostituee in Brusselse rosse buurt HA

30 oktober 2018

12u32

Bron: Bruzz, La Capitale, La Dernière Heure 0 Een man heeft een bezoek aan een prostituee zaterdag met zijn leven bekocht in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Hij zou tijdens de daad een hartaanval hebben gekregen, melden Franstalige media.

De Brusselse brandweer bevestigt het overlijden aan Bruzz. De man zou geen onbekende zijn geweest in de rosse buurt van de Noordwijk. Zaterdagavond kende zijn bezoek aan een prostitueehuis in de Tennoodse Plantenstraat echter een dodelijke afloop. Tijdens de daad raakte de klant ineens onwel. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de man niet meer helpen. Hij liet ter plekke het leven. Volgens La Capitale en La Dernière Heure was het slachtoffer een druggebruiker en overleed hij aan de gevolgen van een overdosis.