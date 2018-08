Man sterft tijdens jachtpartij in Ploegsteert

16 augustus 2018

Bron: La Voix du Nord, L'Avenir

Een man is gisteren om het leven gekomen tijdens een jachtpartij in Ploegsteert, een deelgemeente van Komen-Waasten in de provincie Henegouwen. Volgens de eerste aanwijzingen gaat het om een ongeval, melden Franse en Waalse media.